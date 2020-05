Ansa – Il Psg festeggia lo scudetto acquistando un ex Inter. Il costo? 25 mln di euro

Festa scudetto per il Psg, ed e’ subito nuovo acquisto. Il club parigino e’ stato proclamato campione di Francia dopo lo stop anticipato al campionato deciso dal Governo, e secondo i media portoghesi e’ a un passo dal chiudere l’acquisto di Alex Telles, terzino brasiliano del Porto con una propensione al gol. Secondo O Jogo, l’accordo sarebbe stato raggiunto per 25 milioni di euro. Telles, 8 gol e 5 assist nella parte di campionato portoghese fino allo stop per l’emergenza coronavirus, ha 27 anni e nei piani di Tuchel dovrebbe prendere il posto di Kurzawa, a fine contratto.

(ANSA)