EDICOLA CDS – Mbappé strappa, il PSG aspetta CR7. Ora Icardi vede la Juve

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 24 luglio 2021 dedica il taglio alto ai Giochi Olimpici. La copertina è per il mercato: "Mbappé strappa, il PSG aspetta CR7. S'infiamma il mercato dei top player sul triangolo Parigi-Madrid-Torino. Il francese non rinnova, lo vuole il Real: ora Icardi vede la Juve". Si parla anche di stadi e green pass: "Stadi al 50%, 10 milioni in due turni".