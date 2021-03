CL – PSG-Barça 1-1: ai quarti vanno i francesi. Avanza anche il Liverpool

Dopo Porto e Borussia Dortmund, altre due squadre si aggiungono al lotto delle pretendenti rimaste in corsa in Champions League

Dopo Porto e Borussia Dortmund, altre due squadre si aggiungono al lotto delle pretendenti rimaste in corsa in Champions League: si tratta di PSG e Liverpool che eliminano rispettivamente Barcellona e Lipsia e volano ai quarti di finale. Il PSG pareggia 1-1 contro il Barcellona al termine di una partita rocambolesca: i blaugrana dominano in avvio ma Mbappé segna su rigore, procurato da Icardi, l'1-0. Messi al 37' pareggia con un bolide dal limite ma poi si fa ipnotizzare da Navas che gli para un rigore. Il Liverpool, invece, vince una gara fotocopia a quella dell'andata contro il Lipsia: dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, segnano ancora Salah e Mané e i Reds approdano ai quarti.