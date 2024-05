Dopo il ko contro il Borussia Dortmund nell'andata della semifinale di CL, finita uno a zero per i tedeschi, il PSG di Luis Enrique è chiamato a riscattarsi per centrare la finale di Wembley, in programma il primo giugno. L'allenatore spagnolo ha deciso di tenere in panchina, anche questa volta Milan Skriniar. Non è stata una grande stagione per l'ex difensore dell'Inter che non ha trovato moltissimo spazio, anche a causa di un infortunio. E anche quando si è fatto male Hernandez il tecnico lo ha sostituito con Beraldo, come stasera. Ora per lui si parla di una permanenza in cui dovrà giocarsi il posto con altri difensori o di una possibile partenza, magari verso la Premier League (United?) - dato che guadagna 9 mln netti all'anno.