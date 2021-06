Inter, risposta al PSG: nessun giocatore interessa come contropartita per Hakimi

La dirigenza nerazzurra non chiude le porte all'eventuale cessione dell'esterno marocchino, ma vuole solo cash

Niente contropartite, solo cash: è questa la risposta dell'Inter al Paris Saint-Germain, da tempo sulle tracce di Achraf Hakimi. Secondo il Corriere dello Sport, nessun giocatore dei parigini sarebbe considerato interessante dalla dirigenza nerazzurra: "Nel contatto avvenuto ieri, anche Leonardo avrebbe fatto il nome di qualche giocatore. Marotta e Ausilio, però, sarebbero rimasti freddi: nella rosa parigina, dunque, non ci sarebbero elementi interessanti e l’obiettivo è portare a casa solo contanti. Paredes, giusto per fare un esempio, è ormai uscito dai radar. E, volendo, Rafinha non sarebbe certo l’elemento ideale per sostituire Eriksen".