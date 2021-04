CL – Il Psg vola in semifinale: Bayern Monaco eliminato. Passa anche il Chelsea

I risultai dei quarti di finale di Champions League

Pali, azioni da una parte e dall'altra. Il ritorno dei quarti di finale tra Paris Saint-Germain-Bayern Monaco ha regalato spettacolo tra due squadre che sono andate a mille dall'inizio alla fine confermando quanto il calcio italiano sia davvero distante anni luce. Nonostante siano i francesi ad andare più volte vicini al gol con Neymar che ha colpito due legni, sono i tedeschi a passare in vantaggio con Choupo-Moting.

Nella ripresa il Bayern va a caccia del gol qualificazione, ma il muro eretto dai francesi regge l'urto. Grazie al 3-2 dell'andata è la squadra di Pochettino a volare in semifinale. Finisce 0-1 l'altro quarto di finale tra Chelsea-Porto con la squadra di Tuchel che raggiunge il Psg in semifinale grazie al 2-0 dell'andata. Alla squadra di Conceiçao non basta il gol di Taremi.