Rummenigge: “Il fair-play finanziario non va accantonato, anzi servono sanzioni più severe”

Il pensiero espresso dall'amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge sul fair-play finanziario

Il fair-play finanziario non va accantonato, semmai servono sanzioni più severe. E' il pensiero espresso dall'amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge , in un'intervista a "The Athletic". "Molti club erano in perdita in passato e il fair-play finanziario ha portato a un approccio più razionale da parte dei club e ha reso il calcio redditizio".

"Non possiamo arrivare a un punto in cui possono competere solo i club la cui proprietà e' in mano a miliardari". Anche per questo, a detta di Rummenigge, l'attuale sistema del fair-play finanziario "non va bene perché le sanzioni non funzionano. Non sono abbastanza definite, e' tutta una zona grigia. I club che in futuro violeranno le regole dovrebbero affrontare sanzioni molto più severe".