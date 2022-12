Psg, una fonte racconta: “Mbappé uno dei primi a parlare con Hakimi: si sono trovati”

Intervenuto ai microfoni de L'Equipe, una fonte che frequenta spesso il centro di allenamento del Paris Saint-Germain ha parlato così del rapporto stretto tra Achraf Hakimi e Kylian Mbappé: "Kylian è stato uno dei primi ad andare a parlare con Achraf quando è arrivato. Ha subito cercato di aiutarlo. Kylian parlava spagnolo e penso che volesse continuare a fare pratica con quella quella lingua (ride, dr). Hanno la stessa età (con un mese di distanza), tante pazzie in comune. Al centro sportivo trascorrono il loro tempo in camera da letto. Non bisogna cercare molto oltre. Si sono trovati".