PSG, Leonardo: “Pochettino? Voci su addio stancanti. Programmiamo nuova stagione”

Il direttore sportivo del club parigino ha precisato che l'allenatore, nonostante si parli della sua partenza, resterà alla guida della squadra francese

Il quotidiano scrive: "Un aggiornamento non da poco in un momento in cui da qualche giorno si parla del desiderio - finora mai confermato dall'interessato - del tecnico argentino di andare via magari per tornare al suo ex club".