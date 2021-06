La Stampa – Conte-Inter, il Tottenham c’è sempre stato. Ingaggio da nababbo

Il quotidiano parlava di Londra come prossima destinazione dell'allenatore già da tempo: "Assumerà contorni ancora più beffardi la buonuscita da 7,5 mln"

E secondo lo stesso quotidiano c'era quindi questa proposta dietro alla decisione di Conte di lasciare l'Inter dopo la vittoria dello scudetto. "Oltre ai dubbi sulle prospettive della gestione di Suning, alle prese con serissimi problemi di liquidità, ha inciso la possibilità di strappare un ingaggio ricchissimo nell’Eldorado calcistico della Premier, dove ha già guidato il Chelsea. È sempre stato questo il vero approdo di Conte. Non erano altrettanto concreti gli abboccamenti con Real Madrid e Psg", si legge. Insomma erano solo indiscrezioni che sono servite a far passare qualche giorno e far sembrare meno repentino il cambiamento e il viaggio verso la sua nuova destinazione. "Se andrà in porto la trattativa, assumerà contorni ancora più beffardi la buonuscita da 7,5 milioni ottenuta da Conte per liberare subito la panchina dell'Inter, senza dare le dimissioni", scrive il quotidiano.