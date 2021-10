PSG, Pochettino: “Icardi ha un problema personale. Analizzeremo la situazione”

Il tecnico ha parlato dell'attaccante argentino nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lipsia

Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lipsia ha parlato della questione riguardante Mauro Icardi, rientrato a Milano per ricucire il suo rapporto con la moglie Wanda Nara: "Mauro ha un problema personale, non ha potuto allenarsi oggi. È in lista per domani, vedremo questa notte quando tornerà. Analizzeremo la situazione per vedere se può stare o meno in gruppo".