Wanda e Icardi si separano? Lei esplode sui social: “Hai rovinato famiglia per una tro**”

Wanda Nara esplode come un fulmine a ciel sereno su Instagram e i dubbi sembrano proprio pochi. Ce l'ha col marito, Mauro Icardi.

Redazione1908

Anche perché, come hanno notato tutti sui social, è sparito il like al profilo del calciatore del PSG e sono sparite una ad una le foto sul profilo Instagram di lei che li vedevano immortalati insieme.

Si è aperto tutto con una frase in una storia: "Altra famiglia che hai rovinato per una tro**", ha scritto Wanda. E poco dopo ha fatto sapere in un'altra storia: "Mi separo".

In Argentina ormai non parlano d'altro. Si parla di una possibile separazione tra la show-girl argentina e l'ex attaccante dell'Inter. Tutto per una presunta infedeltà dell'attaccante con l'attrice China Suarez che Wanda avrebbe smesso di seguire. La storia dell'argentina è comparsa, scomparsa e ricomparsa. Lei sembra arrabbiatissima, il giocatore tace. Come finirà?