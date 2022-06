Stampa estera – Skriniar-PSG, prima il club francese sistemerà un’altra questione

L'addio non è ancora arrivato ma tra voci e smentite è nell'aria da mesi. Pochettino potrebbe non essere più l'allenatore del PSG nella prossima stagione. In Inghilterra e in Francia ribadiscono che sta per arrivare la separazione dal club parigino.

Secondo quanto scrive The Athletic l'allenatore lascerà il Paris Saint-Germain quest'estate, un anno prima rispetto alla scadenza del contratto fissata per il 2023, dopo che sarà raggiunto l'accordo per la rescissione. Ma in Francia fanno due conti e parlano di un addio che potrebbe costare al club 15mln circa. Si parla anche dei sostituti e si leggono nomi come quelli di Zidane e Christophe Galtier che pare sia vicino a Luis Campos, nuovo ds della società. "Sistemata la questione allenatore - scrivono i siti francesi - il PSG, e il suo nuovo allenatore, potranno dedicarsi alla finestra di mercato che sarà molto vivace come spesso accade con i possibili arrivi di Paul Pogba, Ousmane Dembélé o anche Milan Skriniar".