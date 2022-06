SM – Correa, addio a certe condizioni. Skriniar, l’Inter resiste perché ha in mano…

Il club nerazzurro lavora sul mercato in entrata ma sta anche cercando di cedere per far quadrare i conti

Potrebbe rientrare anche Tucu Correanei sacrificabili per la prossima stagione. Se davvero all'Inter arrivassero Lukaku e Dybala, ci sarebbe abbondanza in attacco. E se Dzeko in queste ore è stato accostato alla Fiorentina, si potrebbero trovare anche degli acquirenti per l'argentino. Ma ci sarebbero delle condizioni per la cessione, spiegano a SportMediaset, chi volesse acquistarlo dovrebbe pagare almeno i 30 mln investiti dall'Inter per prendere il calciatore dalla Lazio. Il Valencia sarebbe interessato al giocatore ma il club spagnolo ha problemi finanziari. Al Siviglia invece era stato offerto Sanchez ma per ora è arrivato un no come risposta.