Psg sotto osservazione da parte degli esperti di fair play finanziario della Uefa

"Un accordo firmato per cifre che secondo la Liga non si atterrebbero alle regole di fair play finanziario stabilite dalla Uefa e che hanno portato gli spagnoli a presentare una denuncia. Il rinnovo di Mbappé, a detta del presidente della Liga Javier Tebas, sarebbe impossibile con le perdite subite dal club francese nelle ultime stagioni. Secondo notizie di stampa, il Psg pagherà tra i 40 e i 50 milioni di euro l'anno per il solo stipendio del giocatore. I conti del Psg sarebbero quindi già sotto esame da parte del Comitato di controllo finanziario della Uefa e anche in Francia sarebbe in arrivo un esposto contro il club parigino".