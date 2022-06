Repubblica – Skriniar al Psg per 70 mln. A lui 8 netti: i tempi dell’affare con l’Inter

Trattativa in corso sull’asse Milano-Parigi per Milan Skriniar: ecco tutti i dettagli dell'operazione tra offerta e richiesta

I nomi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku su tutti in entrata, ma l’Inter si muove anche sul fronte uscite. In particolare, c’è il Paris Saint-Germain che fa sul serio per Milan Skriniar. Trattativa in corso sull’asse Milano-Parigi, la prima offerta presentata dai francesi è di 50 milioni di euro, ma la richiesta della società nerazzurra è decisamente più alta sottolinea La Repubblica.