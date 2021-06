In Francia – PSG, Leonardo vuole usare la strategia Icardi anche per Florenzi

Il giocatore italiano potrebbe essere riscattato dal club parigino che però ha nel mirino pure Hakimi, giocatore dell'Inter

In Italia si parla tanto di Florenzi . Non solo perché si è fatto male e salta la partita della Nazionale di Mancini contro la Svizzera, ma anche per questioni di mercato. Gli occhi degli esperti sono puntati su di lui perché non è ancora stato definito il suo futuro. Era in prestito al PSG e si era dato per scontato, nelle scorse settimane, che il giocatore non venisse riscattato.

Dalla Francia però da giorni arrivano altri segnali. Anche questi sono da monitorare, soprattutto per chi guarda al club parigino in chiave Hakimi. Il suo agente ha confermato che se proprio uno partirà dall'Inter quello potrebbe essere proprio il marocchino. Una cosa risaputa. Come è risaputo che Leonardo abbia messo gli occhi su di lui. Stessa fascia di Florenzi. Non che la permanenza del calciatore italiano possa escludere del tutto l'arrivo del calciatore interista. Ma intanto le voci sul giocatore della Roma si fanno sempre più intense.

In Francia in particolare parlano di un'operazione alla Icardi. Scrivono che il ds del club francese avrebbe in mente di usare la strategia usate per l'ex capitano dell'Inter anche per per Florenzi. L'attaccante argentino è partito per la Francia in prestito con un'opzione di riscatto di 70 mln. Però poi il dirigente ha contrattato con il club nerazzurro e ha riscattato il giocatore a 50 mln inserendo però 22 mln di bonus come è stato rivelato da un documento qualche tempo fa. Per l'italiano quindi si potrebbe ripetere l'operazione. Servirebbero 8 mln per il riscatto e Leo potrebbe trattare con i giallorossi per abbassare il costo del cartellino perché pare che Florenzi voglia restare a Parigi. Questo almeno dicono in Francia.