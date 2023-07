UFFICIALE – PSG, un portiere spagnolo per Luis Enrique: arriva Tenas dal Barcellona

Un altro portiere per il Paris Saint Germain, come vice di Gigi Donnarumma ma con il benestare di Luis Enrique, che - sottolineano in Francia - ama i numeri 1 che giocano con i piedi. Il club parigino ha preso, con un contratto di tre anni, Arnau Tenas, 22 anni, terzo portiere del Barcellona B.

A dire che sarà osservato speciale del nuovo allenatore del Psg non solo la predisposizione al cosiddetto 'gioco' dal basso, ma anche gli agenti in comune tra il nuovo acquisto e Luis Enrique, ovvero Puyol e De La Pena. Ora il Psg cercherà di cedere Keylor Navas, di ritorno dal prestito al Nottingham, e Sergio Rico, reduce da un grave incidente da cavallo. A lui, Tenas nella nota di annuncio del Barca ha dedicato "un pensiero forte". Il nuovo acquisto non ha mai giocato in prima squadra al Barcellona ma è stato campione d'Europa con la sua nazionale Under 19 e finalista ai recenti europei Under 21.