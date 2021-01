Tutto facile per il Paris Saint-Germain che al Parco dei Principi batte con un netto 3-0 il Brest. Buone notizie per il neo allenatore Mauricio Pochettino che ritrova Mauro Icardi. Dopo l’infortunio al ginocchio rimediato a ottobre, l’ex nerazzurro è tornato in campo al minuto 65′. L’argentino è entrato anche nel tabellino dei marcatori, suo il gol del 2-0.