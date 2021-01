Condò: “Pochettino, provocazione sbagliata di Mou. Al PSG dovrà addomesticare pure Icardi”

Paolo Condò, su il quotidiano La Repubblica, parla di Pochettino e del suo ritorno in campo, sulla panchina del PSG. “che non ha mai sopportato gli allenatori benvoluti dalla stampa – Pochettino in questo è un autentico piacione – oggi va in giro a chiedere provocatoriamente cosa mai abbia vinto questo argentino, in modo da massimizzare un eventuale trofeo (tipo la coppa di Lega in cui si è appena qualificato per la finale) guadagnato col Tottenham. Beh, è una provocazione sbagliata, perché per arrivare così lontano senza grandi investimenti di mercato – lo sbilancio totale dei 5 anni è di soli 33 milioni di euro – e con uno stadio rifatto nel frattempo, occorre essere speciali”, scrive il giornalista. Questo è un passaggio del suo articolo dedicato all’allenatore che dovrà anche gestire i giocatori del PSG.