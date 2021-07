Dumfries, il PSV Eindhoven fissa il prezzo: servono 20 milioni. L’Inter…

Il difensore olandese è uno dei primi obiettivi della dirigenza nerazzurra per sostituire il partente Hakimi

Con Achraf Hakimi di fatto ceduto al Paris Saint-Germain, l'Inter è alla ricerca di un sostituto di livello. Uno dei nomi in cima alla lista nerazzurra è quello di Denzel Dumfries, esterno destro olandese in forza al PSV Eindhoven. Secondo Tuttosport la trattativa è tutt'altro che impossibile: "In Olanda sono sicuri: l'Inter è saldamente in pole position per Denzel Dumfries, esterno destro del PSV Eindhoven che ha fatto meraviglie agli Europei. Il giocatore si troverebbe a Montecarlo insieme a Mino Raiola per fare il punto del futuro. A Milano frenano gli entusiasmi, però è vero che l'Interha preso le coordinate dell'affare, come peraltro fatto nell'incontro con il procuratore di Hector Bellerin. I costi dell'operazione, 20 milioni, sono in linea con i parametri nerazzurri e Raiola sarebbe in pressing per aumentare la pattuglia dei suoi giocatori all'Inter che può già contare su de Vrij e Pinamonti".