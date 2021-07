All. Psv: “Dumfries? Non credo giocherà più qui. Già la scorsa stagione…”

Il tecnico del Psv rassegnato a perdere l'esterno e non solo

Denzel Dumfries e Donyell Malen sono i pezzi pregiati del Psv. Entrambi i giocatori sono nel mirino dei grandi club europei e in questa sessione di mercato c'è una concreta possibilità che possano partire. Ne é consapevole l'allenatore Roger Schmidt, rassegnato a veder partire entrambi i giocatori: "Non mi aspetto più che tornino a De Herdgang (centro di allenamento del PSV, ndr). Già dopo la scorsa stagione era chiaro che volessero fare un'esperienza all'estero. Me lo aspetto ancora".

"Se non ci sarà un trasferimento, esamineremo la cosa. Questo vale per Dumfries e Malen, ma anche per Cody Gakpo. Si uniranno a noi solo più tardi e ora dovranno mantenersi in forma individualmente. Abbiamo bisogno di tutte le nostre armi contro il Galatasaray. Se loro saranno ancora i nostri giocatori, li useremo sicuramente". Il Borussia Dortmund è fortemente interessato a Malen, mentre Dumfries è nel mirino di Inter ed Everton.