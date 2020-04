Pulgar: “Vidal un vincente, Castrovilli è unico. Brozovic tra i migliori in Italia. Scudetto? L’Inter…”

In una lunga intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Fiorentina Erik Pulgar ha parlato del suo connazionale Arturo Vidal, che in estate potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia dell’Inter: “È cileno come me e incarna perfettamente i valori del nostro popolo. È un guerriero, un combattente. È un grande calciatore ed è un vincente”.

Pulgar ha anche parlato di un ex nerazzurro, Sinisa Mihajlovic: “Sinisa è un grande alleanotre. Quando è arrivato a Bologna, ha sistemato tutto. È stato prezioso per noi giocatori e per il Bologna in generale. Prima di lui venivamo da un brutto momento, nessuno riusciva a trovare il bandolo dalla matassa. Con Sinisa e il suo staff abbiamo fatto subito risultato. In allenamento è sempre competitivo, riesce a far rendere al 110 per cento. Mihajlovic è un guerriero e così si è dimostrato anche fuori dal campo sconfiggendo quella brutta malattia. Ero sicuro avrebbe vinto anche questa battaglia. Ha un coraggio e una grinta fuori dal comune“.

Su Castrovilli: “È un giocatore unico. Ha visione di gioco, forza fisica, capacità d’inserimento, eleganza nella corsa e nel tocco. È un piacere giocatore al suo fianco e ha ancora margini di miglioramenti“.

Pulgar parla anche del ruolo di regista: “Ultimamente è un po’ cambiato. Prima era visto in maniera più statica, ora è molto più dinamico. In Italia ci sono molti specialisti, penso a Brozovic, Pjanic ma anche Leiva della Lazio“.

Infine sulla lotta scudetto: “Se si ripartirà, la situazione sarà anomala. Saremo stati fermi a lungo, si giocherà probabilmente a porte chiuse, fattore che possono influenzare il risultato. Potrei dire che continueranno a giocarsela Juve e Lazio. Ma anche l’Inter non è fuori“.