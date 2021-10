Inter, in arrivo rinforzi a gennaio: si cerca una punta, gli fa spazio Sanchez?

La dirigenza nerazzurra vorrebbe regalare a Inzaghi un attaccante che possa far rifiatare l'indispensabile Dzeko

"L'Inter, come ha fatto sapere a più riprese anche l'ad Beppe Marotta, a gennaio, compatibilmente con la situazione economica del club, cercherà di rinforzare l'organico di Simone Inzaghi. Al di là della questione portiere - la società nerazzurra si sente in pole per il camerunese Onana dell'Ajax in scadenza nel giugno 2022 -, verrà cercato un attaccante, un profilo da "vice-Dzeko" come Scamacca (anche se Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ieri al Festival dello Sport è stato categorico: «A gennaio non c'è nessuna possibilità, né per l'Inter e né per gli altri club») ed è probabile che a fargli posto sia Alexis Sanchez, che prima di partire per il Cile ha esternato sui social la propria frustrazione per il poco spazio avuto fin qui".