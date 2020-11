Inter, individuato il punto debole del Real Madrid: due uomini chiave, Conte ha un piano

Serata di Champions League per l’Inter di Antonio Conte, che affronta questa sera il Real Madrid in una sfida già decisiva per le sorti del girone B. La Gazzetta dello Sport individua quello che potrebbe essere il punto debole dei madrileni: “L’Inter può saccheggiare sulle fasce, soprattutto se Zizou, per colmare la lacuna di Carvajal e soci, presenterà a destra Lucas Vazquez, nato attaccante, che a difendere soffre. Se Perisic, allargandosi, raddoppierà l’offesa di Young, potrebbero aprirsi spazi interessanti“.