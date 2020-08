Sky – Ndombele-Inter, i contatti vanno avanti. Non si chiuderà in tempi brevi

A Skysport continuano a ribadire che Ndombele è nei mirini dell’Inter. “Non è un’operazione che si chiuderà in tempi brevi anche perché il club nerazzurro è ancora concentrato sul campo, anche sull’EL in arrivo. Si parla di un possibile scambio con Skriniar e i contatti stanno andando avanti in questi giorni. Non c’è fretta di chiudere un’operazione del genere e c’è da convincere Levy, presidente del Tottenham, non ancora deciso a lasciar andare il giocatore pagato un anno fa 65 mln“, spiegano dal noto canale satellitare.

(Fonte: SS24)