Pusceddu: “Cagliari, con l’Inter 11 gladiatori. La squadra di Inzaghi potrebbe…”

Intervenuto ai microfoni di Centotrentuno, il tecnico ha parlato della fondamentale sfida tra rossoblù e nerazzurri

Intervenuto ai microfoni di Centotrentuno , Vittorio Pusceddu ha parlato di Cagliari- Inter , gara importante per entrambi i club. "Quel che conta è quello che faranno i giocatori, alla fine sono loro che vanno in campo: devono capire cosa significherebbe la retrocessione per la Sardegna e lottare per evitarla. Spero che questa voglia si veda già domenica contro l’Inter, che è reduce dalla vittoria della Coppa Italia, ma con 120 minuti giocati alla morte contro la Juventus. Potrebbero essere stanchi, anche se Inzaghi ha praticamente due squadre. Spero da tifoso del Cagliari che i nostri ragazzi mettano tutta la cattiveria e la determinazione che serve per avere la meglio contro la voglia di fare risultato dei nerazzurri".

"Più che ai valori dell’Inter dobbiamo guardare ai valori che metteranno in campo i nostri ragazzi, che dovranno mettere tutta l’anima in campo facendo subito capire all’avversario l’aria che tira. Il risultato, poi, è scontato: serve soltanto una vittoria, perché un pareggio potrebbe non bastare. Credo che la Salernitana abbia delle partite più agevoli rispetto al Cagliari, in più abbiamo visto quanto sia difficile giocarci contro: i granata hanno qualche chance in più, ma il calcio è strano. Sarà una partita in cui l’Inter cercherà di non perdere contatto con il Milan e giocarsi tutto all’ultima giornata. Il valore delle due squadre pende dalla parte dei nerazzurri, ma il Cagliari dovrà mettere in campo la determinazione che forse è mancata nelle ultime giornate. Serviranno undici gladiatori, capaci di non concedere nulla a una squadra forte come quella di Inzaghi”.