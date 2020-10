GdS – Champions, l’Inter ha la qualità e il dovere di stare tra le migliori 16: Conte sorride per…

Un solo risultato per l’Inter di Antonio Conte a Kiev. Dopo il pari all’esordio a San Siro contro il Borussia Monchenglabach, la formazione nerazzurra è chiamata a conquistato il bottino pieno in casa dello Shakhtar Donetsk per non mettere a rischio il discorso qualificazione già dopo 180 minuti.

Conte sa che stasera sarà tutta un’altra storia rispetto a due mesi fa, quando la sua squadra rifilò un netto 5-0 agli ucraini. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’Inter vuole dare un segnale all’Europa già a partire da stasera: “Il tecnico in Champions non ha mai vissuto cavalcate esaltanti, ma questa Inter ha la qualità per provare a entrare nelle migliori sedici. E forse anche il dovere di farlo. Conte sembra sereno: sorride in conferenza, quasi a stemperare quel filo di tensione che inevitabilmente c’è. Ha fiducia nella sua squadra“.