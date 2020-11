Inter Femminile, Quazzico: “Non abbiamo iniziato la stagione come avremmo voluto ma…”

Domani, alle ore 14.30h, l’Inter di Attilio Sorbi affronterà la Pink Bari al Suning YDC, per la 7^ giornata del Campionato di Serie A TIMVISION.

Alla vigilia del match, Francesca Quazzico ha raccontato cosa si aspetta da questa gara ai microfoni di Inter Tv: “Questa è una partita importante perché abbiamo bisogno di fare punti. Per me in particolare è molto sentita perché affronterò quella che è stata la mia seconda famiglia.”

“La Pink Bari non sta passando un buon momento e ha perso diverse giocatrici valide, ma ne ha acquistate tante con molto talento. Sono molto brave agonisticamente e per questo non dobbiamo sottovalutarle.”

“Purtroppo non abbiamo iniziato la stagione come avremmo voluto, ma stiamo migliorando giorno dopo giorno”, ha concluso il difensore nerazzurro.