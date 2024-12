Si parte dall'analisi di Fabrizio Biasin: "Guarda ci tengo a precisare, per me Allegri è un bravissimo allenatore ma continuo a pensare che nell'arco dei suoi tre anni potesse far vedere qualcosa di più. Però che Allegri sia uno che arriva ai risultati, è un dato di fatto. In questo momento io continuo a pensare che Thiago Motta sia un eccellente allenatore non bravo, per me è eccellente. Penso che sia impossibile mettere in pratica la sua idea di calcio perché se all'inizio della stagione hai in mente un certo tipo di rosa e ti ritrovi dopo tre mesi con i ragazzini dell'Under 23 il tuo calcio diventa inapplicabile".