Infortuni Juventus colpa di Allegri? Pistocchi risponde a Capello sui social

I tanti infortuni in casa Juventus sono il tema sul quale più si discute anche per giustificare un rendimento non entusiasmante da parte della squadra di Thiago Motta. Dividono però le possibili cause di tale emergenza per i bianconeri. Maurizio Pistocchi, infatti, su Twitter ha risposto a Fabio Capello che ieri ne aveva parlato nel post Aston-Villa Juventus: