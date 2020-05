Questione ritiri, l’Inter la prima a dire ‘no’: ora anche altri 10. E c’è opzione sgradita a…

Ieri Beppe Marotta, ad dell’Inter, è stato chiaro: “Niente ritiro con le regole attuali”. Le dichiarazioni del dirigente fanno ovviamente riferimento all’attuale protocollo di sicurezza presentato dalla Figc, definito non fattibile logisticamente. E La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle posizioni dei vari club di Serie A in merito: “La questione ritiri resta la più dibattuta. L’a.d. interista Beppe Marotta è stato il primo a sollevare la questione, seguito dalla quasi totalità dei club di A. Dal Milan (ieri rappresentato dal d.t. Maldini) al Napoli, dall’Atalanta a Genoa, Samp, Fiorentina, Verona, Sassuolo, Brescia, Cagliari («tutti i club concordano nel chiedere di apporre una serie di modifiche di buon senso» ha detto il presidente Giulini).

Non tutte con la stessa intransigenza dei nerazzurri, ma ugualmente decise a chiedere un allentamento dei paletti. L’opposizione al ritiro nasce da differenti presupposti, soprattutto organizzativi. E’ difficile (se non impossibile data la chiusura degli hotel) individuare una struttura in grado di accogliere parte o l’intero gruppo squadra. Solo la Juventus ha nel J-Hotel l’alloggio adatto ma non intende, per questo, essere l’unico club a convocare i giocatori in ritiro: lo farà solo se lo faranno anche gli altri. Inoltre, se il gruppo negativizzato è costantemente sotto controllo non avrebbe senso, per i club, procedere con le due settimane di clausura. Certamente sgradita anche ai calciatori”.