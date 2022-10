L’Inter è tornata: obiettivo è recuperare in campionato. Le quote bookies per la Salernitana

Dopo il pareggio al Camp Nou contro il Barcellona, l'obiettivo dell'Inter è recuperare in campionato: le quote dei bookies

A -8 dalla vetta e a -5 dalla zona Champions. Questa è l’attuale situazione di classifica della squadra di Inzaghi, che ha esaurito i bonus e non può più permettersi passi falsi. Secondo Betclic, la vittoria sulla Salernitana è quasi un fatto certo, con il segno 1 a quota 1.29 (1.27 su Sisal e Snai). Strada in salita, quindi, per i ragazzi di Nicola, che vedono valutate le loro speranze di blitz esterno a 9.60, con il pari a 6.20 (5.75 su Sisal). L’ultima volta fu “manita” - Il 4 marzo 2022 furono 90 minuti da incubo al Meazza per i campani, che uscirono sconfitti per 5 reti a 0. I due precedenti, risalenti alle stagioni 1998/1999 e 1947/1948 terminarono invece con lo stesso punteggio, 2-1 in favore dei nerazzurri. Oggi, questo risultato è quotato da Betclic a 10 (9.50 su Sisal).