Pres Racing: “Lautaro al Barca? Non prima della fine della Serie A. Io sapevo che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio La Red, Victor Blanco, presidente del Racing de Avellaneda, ex club di Lautaro Martinez, ha parlato così del possibile approdo del centravanti dell’Inter al Barcellona: “Nell’ultima chiacchierata che ho avuto erano vicini e stavano trattando: ma immagino che fino a che non finirà il campionato in Italia, questo non possa succedere. Lautaro è nelle condizioni di andare al Barcellona o nel club che vuole: se non sarà il Barça, sarà qualcun altro. E’ un giocatore diverso”.