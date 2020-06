Barcellona, problemi per Lautaro? RAC1: “Situazione economica compromessa, chiesto…”

Non sembra florida la situazione economica del Barcellona, che ha sì nel mirino il multimilionario acquisto di Lautaro Martinez, ma nel contempo anche una grave crisi economica da fronteggiare. Dopo aver infatti chiesto un primo taglio di stipendi ai giocatori a causa dell’emergenza Covid-19, lo scenario si starebbe ripetendo. Secondo quanto risulta a Radio Catalunya, infatti, il presidente Bartomeu avrebbe chiesto un ulteriore sforzo ai giocatori, domandando loro di tagliarsi ulteriormente lo stipendio.

Bartomeu ha spiegato che la situazione economica del Barcellona è gravemente compromessa. Molti dei ricavi attesi dalle vendite dei biglietti e le entrate dei negozi e dei musei sono stati ridotti a zero e non saranno recuperati immediatamente, e che il quadro economico richiede un nuovo sforzo da parte dei giocatori. Il management della società ritiene questo necessario al fronte della delicata situazione del club. Lo sforzo richiesto è di poco meno di 10 milioni di euro tra tutto l’intero staff. Si attende ora una risposta da parte dei calciatori, a cui verrà anche richiesta una revisione dei contratti per la prossima stagione.