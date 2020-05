Radaelli (talent scout di Lautaro): “Barça club perfetto per lui. Quando è andato all’Inter…”

È sempre il futuro di Lautaro Martinez a tenere banco in casa Inter. Il pressing del Barcellona è costante, anche se il club nerazzurro non ha nessuna intenzione di privarsi dell’attaccante. Fabio Radaelli, colui che ha portato El Toro alla corte del Racing nel 2014, a Toda Pasion parla così dell’attaccante nerazzurro: “Lautaro farà bene dovunque perché si è preparato per questo, è un animale in area, ma Barcellona sembra essere il posto perfetto per lui. È un giocatore per i grandi campionati europei. Mi è piaciuto quando è andato all’Inter, ho sentito che stava andando prima in un posto ideale perché c’è Javier Zanetti che lavora molto bene, lo conosco e conosco la qualità umana che ha perché eravamo compagni al Banfield. Con lui Lautaro si sarebbe sentito al sicuro, ma la verità è che quando chiama il Barcellona, ​​un club legato esclusivamente Messi, un giocatore di un altro pianeta, sembra che uno sia quasi costretto ad andare lì“.

“Per il modo in cui giocano, per le caratteristiche dei giocatori, è un luogo in cui farà la storia perché al di là del potere che hanno, Lautaro è un goleador. Nel Racing in due anni ha realizzato 50 goal, nell’Inter ne ha realizzati 26 in un anno… Immagina se dovesse andare al Barcellona dove farà parte di una squadra in cui c’è Messi e dove si trova Luis Suárez, con il quale può giocare. Mi sembra che la Spagna sia un campionato in cui difensivamente ti danno alcuni vantaggi che non hai in Italia perché sono più rigorosi lì, quindi forse Barcellona è un posto perfetto per lui”.

(tn.com)