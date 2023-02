Tuttosport: “Da Radu a D’Ambrosio: Bologna resta fatale. Ecco il problema dell’Inter”

"Stavolta non ha sbagliato Radu, ma D’Ambrosio. Bologna resta “fatale” per l’Inter che però, a differenza del 27 aprile (quando nei primi venticinque minuti era sembrata ingiocabile) stavolta, almeno nel primo tempo, non è scesa in campo". È questo l'incipit dell'articolo di Tuttosport in merito alla sconfitta dell'Inter contro il Bologna al Dall'Ara .

"La pioggia battente, il vento siberiano e la faticaccia con il Porto sono alibi che non reggono: il problema è che la squadra, una volta perso lo scudetto, non riesce più a sintonizzarsi con la continuità necessaria sul campionato e quindi alterna grandi match a pessime prestazioni (quella di ieri è stata la settima sconfitta in 24 giornate, un dato inquietante). Questo, unito al fatto che in trasferta quasi tutti banchettano con la difesa nerazzurra (in tal senso non si capisce perché si dovrebbe essere ottimisti sul golletto di Lukaku da difendere a Porto), ha contribuito a creare pure il cortocircuito di Bologna", prosegue il quotidiano che sottolinea come, nello specifico, a faticare siano stati anche Mkhitaryan, Brozovic e Calhanoglu, tutti al di sotto del loro rendimento in stagione.