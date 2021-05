Inter, per Radu ipotesi Verona. Percorso inverso per Dimarco e Silvestri?

Il portiere rumeno potrebbe lasciare i nerazzurri in estate: possibili nuovi intrecci di mercato con gli scaligeri

Le strade del mercato di Inter e Verona potrebbero nuovamente intrecciarsi: i due club, che già in passato hanno concluso diverse operazioni, torneranno presto a parlare di diversi giocatori. Tra questi c'è Ionut Radu : il portiere rumeno, tornato in nerazzurro dopo diverse esperienze in prestito, non ha convinto nel ruolo di vice Handanovic (debuttando solamente nel secondo tempo della gara contro la Sampdoria di sabato scorso) e potrebbe cercare spazio altrove. Il suo nome, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere strettamente legato a quelli di Dimarco e Silvestri:

"L'Inter lavora con l'Hellas per riportare a Milano il terzino cresciuto nel vivaio nerazzurro, che già lo scorso anno aveva cominciato la stagione lavorando con Conte. Che avrà apprezzato non solo la crescita nel rendimento e nella personalità, ma anche la capacità di sapersi adattare da braccetto mancino della difesa a tre, grazie al coraggio e al lavoro di Ivan Juric. Il Verona avrebbe un diritto di riscatto sul giocatore ma potrebbe non esercitarlo, magari ricevendo in cambio il portiere Radu (Silvestri è sul taccuino di diversi top club e ha il contratto in scadenza nel 2022)".