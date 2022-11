Radu, futuro lontano dalla Cremonese: “Ha mercato in Francia. E in Serie A…”

Il futuro di Ionut Radu potrebbe essere lontano dalla Cremonese. "L’exploit di Marco Carnesecchi (22) obbliga i lombardi ad andare incontro alle comprensibili esigenze di Ionut Radu (25), che era arrivato con certi presupposti mutati in corsa e vorrebbe giocare con più continuità", spiega il Corriere dello Sport che conferma come Radu abbia mercato, in particolare in Francia"mentre in Italia potrebbe esserci qualche opportunità solo più avanti".