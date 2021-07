Inter, Radu: “Il segreto sui rigori? Non posso dire il mio. Vi dico quello in generale”

Il portiere nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV

Gli è stato chiesto quale sia il suo segreto in porta sui penalty e lui ha risposto così: «Il mio segreto non si può dire ovviamente. Ma in generale, il segreto è lavorare bene in allenamento perché quello che fai durante le sedute te lo ricordi sul campo. Cerco sempre di fare bene ogni giorno e questa è la cosa più importante secondo me».