Radu, no a Inzaghi. Vicinissimo all’Inter, poi la mossa di Lotito per tenerlo a Roma

Il difensore era a un passo dall'Inter, ma poi la Lazio gli ha proposto un rinnovo di due anni e ha accettato l'offerta

Il difensore della Lazio Stefan Radu è stato molto vicino all'Inter, dopo l'arrivo in panchina di Simone Inzaghi . Il club nerazzurro ha provato a portarlo a Milano, essendo il suo contratto in scadenza a giugno, ma alla fine Lotito è riuscito a convincerlo a rimanere alla Lazio.

Come si legge su Gazzetta.it "Stefan Radu resterà a Roma, in biancoceleste, per altri 2 anni. Il rumeno, che nella stagione appena conclusa è diventato il giocatore più presenze nella storia del club (412 partite complessive, battuto il record di Favalli fermatosi a 401), aveva il contratto in scadenza il 30 giugno, ma ha trovato un accordo fino al 2023.