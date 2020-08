Inter, Radu atteso in sede per definire gli ultimi dettagli: sarà il nuovo vice Handanovic

Sarà Ionut Radu il nuovo vice Handanovic: il portiere rumeno, dopo una stagione divisa tra Genoa e Parma, è pronto per tornare a Milano. Secondo Tuttosport, il prodotto del vivaio nerazzurro è atteso a Milano per ufficializzare il tutto: “Terminato il campionato, è atteso in sede Radu per definire i dettagli del suo ritorno. Sarà infatti il romeno il nuovo vice Handanovic, con Padelli che rinnoverà il contratto fino al 2021 per diventare, però, il terzo portiere al posto di Berni”.