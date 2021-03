Inter, Radu in panchina in Romania-Macedonia del Nord: Radoi sceglie Nita

Il portiere dell'Inter, Ionut Radu, partirà dalla panchina nella sfida di qualificazioni a Qatar 2022 tra la Romania e la Macedonia del Nord

Solo panchina per Ionut Radu nella sfida tra la Romania e la Macedonia del Nord, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022. II commissario tecnico Radoi ha preferito Florin Nita, estremo difensore dello Sparta Praga, al portiere dell'Inter.