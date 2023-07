Radu: “Giocare in Premier League è un sogno. Ecco quando è nata la trattativa”

Andrei Radu è il nuovo portiere del Bournemouth . L'estremo difensore rumeno si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: "Quando è nata la possibilità di venire qui? Circa una settimana fa. Il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto che c'era interesse da parte del Bournemouth. Ero molto eccitato, perchè quando un club di Premier League ti vuole è una cosa molto importante. Dopo di che ho detto di procedere e valutare la situazione. Penso che ci siano molte differenze rispetto a dove sono stato in passato, questo è il miglior campionato del mondo. Penso alla qualità, alla velocità, ad ogni aspetto. Giocare in Premier League è il sogno di qualsiasi ragazzi inizi a giocare a calcio. Voglio diventare uno dei migliori calciatori rumeni ad aver giocato in Inghilterra.

Ho seguito la Premier League a lungo, è difficile non farlo, qui ci sono tanti giocatori importanti. La sfida nella vita di un calciatore è ciò che ti tiene acceso e motivato, sono felice di essere in un gruppo con altri tre portieri forti, possiamo motivarci a vicenda per lavorare sempre meglio. Sono stato in Inghilterra una volta, quando con l'Inter abbiamo giocato contro il Liverpool, e una volta a Wolverhampton quando ho giocato contro l'U21 inglese. Arrivare in semifinale all'Europeo U21 è stato uno dei momenti migliori della mia carriera. Obiettivi? La prima esperienza in Premier League è incredibile, l'obiettivo di tutti è giocare qui. Voglio lavorare duramente e dimostrare di essere un calciatore da Premier League".