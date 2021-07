Inter, salta Radu alla Real Sociedad? Sky UK: “Hanno accordo con un altro portiere”

Secondo quanto riporta Sky Sports UK, la Real Sociedad avrebbe scelto il nuovo portiere: che non sarà Radu

Sembrava essere deciso il futuro di Andrei Radu, destinato al prestito alla Real Sociedad, considerando che Samir Handanovic sarà per un altro anno il titolare dell'Inter. Ma ora le cose sono totalmente cambiate: secondo quanto riporta Sky Sports UK, infatti, il club spagnolo è ad un passo dall'acquisto del portiere del Brighton Mat Ryan, in scadenza con gli inglesi nel giugno 2022. Anche il Celtic, secondo l'emittente, starebbe provando a prendere il portiere, che però sembra essere deciso sul fatto di giocare in Spagna ed essere il primo portiere della Real Sociedad.