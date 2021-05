Radu, prima da titolare con l’Inter a 23 anni: solo un portiere ha fatto meglio

Il rumeno, dopo aver giocato il secondo tempo contro la Sampdoria, è sceso in campo dal primo minuto contro la Roma

Esordio da titolare con la maglia dell'Inter per Ionut Radu, alla terza presenza complessiva in nerazzurro. Un traguardo importante per il portiere rumeno, tagliato a 24 anni ancora da compiere. Solo un altro estremo difensore interista aveva giocato dal primo minuto essenso più giovane del classe '97, come ricorda proprio l'Inter sul proprio sito ufficiale: