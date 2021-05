Radu: “Con la Juve sfida diversa da tutte le altre, dobbiamo essere sul pezzo”

Spazio anche per il giovane portiere nerazzurro, in questo finale di campionato. Radu ha parlato anche della sfida che attende i Campioni d'Italia, la sfida contro la Juventus.

Radu ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Roma: "Un'emozione indescrivibile, sono molto orgoglioso. Penso a lavorare ancora di più. Ovviamente come ci dice il mister, vincere aiuta a vincere. Lavoriamo per vincere, siamo un gruppo unito. Questo si vede anche in campo. Gol bellissimo, devo andare a rivederlo. Cerchiamo di trasmettere in campo quello che ci dice il mister. Questa è una sfida diversa da tutte le altre, dobbiamo essere sul pezzo e fare quello che sappiamo fare. Sono sicuro che porteremo a casa i tre punti".