Inter, Vernazza: “Radu forte tra i pali. Il suo problema al Genoa era uno”

Il giornalista ha parlato del portiere che dovrà sostituire Samir Handanovic nella sfida contro il Sassuolo

Il secondo portiere interista non ha mai giocato in questa stagione. Neanche in Coppa Italia. Di lui ha parlato in un tweet Sebastiano Vernazza. Il giornalista ha sottolineato: "Radu tra i pali è forte. Il suo problema al Genoa erano le uscite alte con il braccio teso e il pugno in stile Superman".