Handanovic, assenza che pesa: l’Inter spera due volte. Nuovi tamponi venerdì

Dopo D'Ambrosio è risultato positivo anche il capitano nerazzurro che ha sempre giocato da titolare in questa stagione

A Skysport spiegano: "C'è un po' d'apprensione in casa Inter perché D'Ambrosio era col gruppo squadra a Torino. E anche perché non sempre un eventuale risultato positivo arriva subito ma dopo giorni di incubazione. La speranza è che i casi siano solo questi, ovviamente. Ma nei prossimi giorni se ne saprà di più".

Se D'Ambrosio si è spesso fatto trovare pronto quando Conte lo ha chiamato in causa, da tempo non è più un titolare fisso e sopperire alla sua assenza è più facile. Quella di Handanovic invece è un'assenza pesante perché il suo secondo, Radu, non ha mai giocato. Conte non lo ha schierato neanche in Coppa Italia. Perché Samir viene da un momento particolarmente importante nel quale ha risposto con parate importante a critiche distruttive. Inoltre si è rivelato sempre una pedina essenziale nell'impostazione del gioco a partire dal basso.