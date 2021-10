Rafael: “Barella completo, ecco chi mi ricorda. A Cagliari il preparatore si arrabbiava…”

Il portiere brasiliano elogia il centrocampista nerazzurro con cui ha condiviso lo spogliatoio per tre stagioni

A 24 anni Nicolò Barella è considerato uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Il centrocampista è cresciuto molto a Cagliari. Rafael ha condiviso lo spogliatoio con il centrocampista nerazzurro per 3 stagioni. Intervistato da ESPN Brasil, il portiere ricorda così quel periodo. "Barella è un centrocampista versatile. Gioca in tutte le posizioni, anche davanti alla difesa. È quel ragazzo che non si ferma tutto il tempo, corre, pressa, recupera palla e fa gol. Lo stile di gioco mi ricorda molto Allan dell'Everton. Lo vedi in tutto il campo, è un giocatore completo".